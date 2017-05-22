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Депутат предлагает рассмотреть вопрос перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы ВОВ, в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427368-ru.html

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22 мая 2017, 14:51       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова ("Ата Мекен") предлагает рассмотреть вопрос перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, на территории Кыргызстана. На заседании Комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуры и здравоохранения ее коллега Наталья Никитенко ознакомила депутатов с проектом постановления парламента.
По словам Н.Никитенко, в годы войны из территории КР 360 тыс. человек ушли на поля сражения, многие не вернулись, другие пропали без вести.
"Они пропали без вести в странах, которые сегодня являются независимыми государствами. В Казахстане, России и Беларуси убирают за могилами участников войны, внимание уделяют. Но в некоторых странах к погибшим относятся плохо, есть проблемы. Поэтому Аида Женишбековна предлагает изучить состояние могил и рассмотреть вопрос перезахоронения граждан из таких стран", - отметила парламентарий.
Пришедшая на комитет к этому моменту инициатор проекта постановления добавила, что правительство должно собрать базу данных граждан, пропавших без вести в годы ВОВ, и сказать, кого и откуда можно перезахоронить.
Депутат Рыскелди Момбеков (СДПК) напомнил о случае, когда привезли останки участника войны из Ржева. "Тогда в аэропорт "Манас" почетный караул отдал дань почести нашему гражданину, погибшему, чтобы остановить врага, взорвав две гранаты у себя в руках. Этот вопрос надо одобрить", - сказал он.
В результате обсуждения члены комитета одобрили проект постановления.
В комментарии АКИpress А.Салянова сказала, что факты вандализма по отношению к памятникам участников войны часто случаются в Польше, Венгрии, Германии.

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