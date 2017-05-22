Депутат предлагает рассмотреть вопрос перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы ВОВ, в Кыргызстане

22 мая 2017, 14:51 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова ("Ата Мекен") предлагает рассмотреть вопрос перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, на территории Кыргызстана. На заседании Комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуры и здравоохранения ее коллега Наталья Никитенко ознакомила депутатов с проектом постановления парламента.

По словам Н.Никитенко, в годы войны из территории КР 360 тыс. человек ушли на поля сражения, многие не вернулись, другие пропали без вести.

"Они пропали без вести в странах, которые сегодня являются независимыми государствами. В Казахстане, России и Беларуси убирают за могилами участников войны, внимание уделяют. Но в некоторых странах к погибшим относятся плохо, есть проблемы. Поэтому Аида Женишбековна предлагает изучить состояние могил и рассмотреть вопрос перезахоронения граждан из таких стран", - отметила парламентарий.

Пришедшая на комитет к этому моменту инициатор проекта постановления добавила, что правительство должно собрать базу данных граждан, пропавших без вести в годы ВОВ, и сказать, кого и откуда можно перезахоронить.

Депутат Рыскелди Момбеков (СДПК) напомнил о случае, когда привезли останки участника войны из Ржева. "Тогда в аэропорт "Манас" почетный караул отдал дань почести нашему гражданину, погибшему, чтобы остановить врага, взорвав две гранаты у себя в руках. Этот вопрос надо одобрить", - сказал он.

В результате обсуждения члены комитета одобрили проект постановления.

В комментарии АКИpress А.Салянова сказала, что факты вандализма по отношению к памятникам участников войны часто случаются в Польше, Венгрии, Германии.