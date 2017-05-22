Джамала нарочно меня провоцировала! — Салтана Аширова об изнанке шоу "Голос"

22 мая 2017, 14:30 Комментарии

Салтане Ашировой не надо звонить раньше трех часов дня. Она живет по своему графику и в это время еще спит, а по ночам работает.

Договориться с ней об интервью удалось только с третьей попытки. И вот наконец певица сидит в студии Sputnik Кыргызстан и внимательно рассматривает кусочки сахара в форме карточных трефов и червей.

- Когда вы выступали на украинском шоу "Голос", чувствовали, как вас поддерживают 6 миллионов кыргызстанцев?

- Было! Я действительно это чувствовала. Но не 6 миллионов, а только пользователи Интернета. Нашим всегда приятно, когда кто-то где-то выступает.

- Почему вы решили принять участие в конкурсе?

- Мама замучила разговорами, что мечтает увидеть меня где-то там. Видимо, она почувствовала, что я старею, и решила, что время, которое мне выделено как для артистки, подходит к концу.

Я же считаю, что время на это есть до тех пор, пока ты не умер. Долго пыталась объяснить ей, как эти конкурсы устроены на самом деле...

- Но вы ведь все равно стали участвовать.

- Тогда я поехала на Украину просто, чтобы потусоваться с музыкальными людьми. Все! Я не искала продюсеров, которые сделали бы из меня звезду вселенского масштаба, так как понимаю, что у них совсем другие стандарты.

Просто как-то на фестивале в Киеве увидела рекламу кастинга. На афише был Иван Дорн, а я его люблю. И Святослав Вакарчук - его любит моя мама. Так и пошла на кастинг, ведь за кулисами всегда происходят знакомства, которые потом остаются в жизни.

- А с такими звездами разве легко познакомиться?

- А что тут сложного? Все адекватные люди общаются друг с другом. Если человек считает тебя недостойным своего общения, то у него что-то не то с головой.

Например, я общаюсь с певицей Полиной Гриффис. Она просто лайкнула мою фотографию в Фейсбуке, я ей написала: "А почему вы лайкнули фото?". Она ответила, что ей понравилась моя прическа. С того момента мы с ней стали общаться.

Дорна я в конечном итоге тоже увидела, но не на самом "Голосе". Там его не оказалось.

- А в чем разница между тем, что видит телезритель, и тем, что происходит на самом деле?

- В реальности, когда судья нажимает на кнопку, нет звука "дыщ"! Представляете (смеется)! Не хочу разочаровывать никого, наверное, лучше об этом не говорить. К сожалению, там было много того, что может просто убить шоу, если об этом рассказать. Люди скажут: "Фу, да ну вас!".

Они еще обидятся потом, скажут, что я неблагодарная скотина, которую они и так выпустили в эфир бесплатно.

- Хорошо, расскажите о своих впечатлениях. Страшно было выступать?

- Господи, это же не конкурс на смерть, не "Голодные игры!". Я просто хотела хорошо провести время. Перед первым этапом мы всей толпой сидели и ждали. Кто-то медитировал, кто-то чуть не плакал. Я же искала человека, с которым можно поболтать.

Наткнулась на грузинку Нини. Она подошла ко мне: "Привэт. Виски будэшь?". Мы с ней вышли, она достала маленькую фляжку, выпили по чуть-чуть. Охранник посмотрел на нас и подмигнул, мол, понимаю. Нини сказала: "Тэбэ дам, а больше никому не дам. Ты нормальная, а остальные как на казнь пришли".

- Нельзя сказать, что этот этап конкурса дался вам легко, учитывая ваш конфликт с певицей Джамалой...

- Это было больно, потому что несправедливо! Как вокалистка могу сказать это точно. Дело в том, что певец никогда не исполняет чужую песню в точности, как оригинал. Она же попросила меня спеть Fallin как Alicia Keys, я не подчинилась. Ей это не понравилось.

Думаю, эта ситуация была спровоцирована продюсерами, то есть они сказали Джамале, чтобы она ко мне придралась. Мне кажется, они ждали, что я отвечу резко.

Но у них не получилось, они просто недостаточно хорошо знают наш народ, который гораздо гибче, чем кажется на первый взгляд. В такой шоковой ситуации для меня было естественным постараться сгладить конфликт.

Еще я сказала, что хотела к Дорну. Мол, из-за того, что его нет, мне придется идти к Потапу. Он очень на эти слова обиделся. Но я действительно хотела к хорошему музыканту, а не к хорошему продюсеру.

После этого хотела уйти, ведь в жюри не было ни Дорна, ни Вакарчука. Тем более мне вообще не нравилась Джамала. Она мне и до этого не нравилась. И как музыкант, и как человек.

- Но зато в следующем туре Джамала вам помогла, не так ли?

- Я так скажу: ей нужно было себя реабилитировать, ведь в Интернете на нее вылили такой ушат грязи! Под видео было больше тысячи комментариев, и все негативные по отношению к Джамале. Произошел удивительный случай: впервые после Крыма Россия и Украина объединились, чтобы возмутиться по поводу Джамалы.

Поэтому они сделали так: она меня якобы спасает, а в следующей передаче спасет другую девушку и другого парня, а все, кто, на мой взгляд, были сильными, попали в мясорубку.

- Но до того как покинуть шоу, вы очень хорошо выступили с песней "Навернопотомучто". К сожалению, выбрали не вас, а Катю.

- Когда нам сказали, что мы с Катей будем петь в паре, я сразу поняла, что меня сливают. Дело в том, что креативный директор заранее придумал, что она будет все время петь в вуали. Мол, все испугаются: а вдруг у нее что-то с лицом или это какая-нибудь старушка?

Кстати, я видела ее без вуали еще до всей этой истории, мы ехали вместе в метро. Интрига сразу умерла. Но я понимала, что ее не отпустят так быстро, хотя и голос ее не был самым сильным.

- Не обидно, что с вами распрощались?

- Это было логично, ведь у них свои герои, которых надо раскручивать. Думаю, они рассуждали достаточно цинично. Но мне жаль, что Джамала не дала людям, которые болели за меня, насладиться этой маленькой победой.

- Ну ничего! Зато мы каждый раз слышим вашу песню "Фрунзе", когда заходим в супермаркет с одноименным названием.

- Кстати, они пару раз пытались со мной встретиться: "Давайте мы вам дадим 0,00003 процента скидки на наши продукты". Я им сказала: "Мне ничего не надо, спа-си-бо!". Автор-то не я, а Кубан Турдукулов, вот его попросила не обижать, а мне все равно - звучит и звучит.

- А еще вы спели с "Проектом Minimum" смешную песню про еду, которая на самом деле совсем не про еду...

- Мне поступило предложение спеть ее, я послушала и рассмеялась. А если мне смешно, то почему бы и не спеть? Они еще захотели, чтобы припев звучал особенно противно, так как девушки в рэпе часто воют припевы. Я так и сделала.

Вообще, мне нравятся, как берут интервью на гламурных вечеринках. Я не была их жертвой, потому что не хожу по таким местам. Не думаю, что там интересно, это просто ярмарка тщеславия, где люди выгуливают свои наряды. Мне это смешно.

На меня могут обидеться, но все эти премии... Что значит самый модный?! Кто это определяет? А у нас, чтобы попасть на обложку журнала, люди еще и деньги платят. Я всегда думаю: ну зачем?

- Как-то сидела в кафе и услышала позади себя перешептывание. Оказывается, в зал зашли вы, и все на вас смотрели.

- Я всегда слышу эти перешептывания. Когда кто-то на меня смотрит, я всегда говорю: "Привет!". Считаю, что нужно быть открытой для всех. Часто случается, что девчонки-школьницы прям визжат! Приятно, что, оказывается, ко мне можно так относиться.

Я никогда не против пообщаться, мне часто пишут в Инстаграм. В основном спрашивают об уроках вокала. У меня есть ученицы Аяна и Айыма. Они сейчас звезды, но почему-то в интервью не упоминают, что я с ними все эти годы занималась в шестой музыкальной школе.

- Если к вам подойдет девочка и спросит, стоит ли ей становиться певицей, что вы ей ответите?

- Часто подходят, и я всем говорю: "Иди в музыкальную школу". Если отвечают: "А я хочу так!", значит, до свидания. В основном обращаются родители, но в этом случае важно понять, кто этого хочет: сам ребенок или мама с папой.

- А вообще, хорошо зарабатывает певица в Кыргызстане?

- А что для вас значит "хорошо"?

- Хорошо - это когда приходишь в кафе и на цены не смотришь.

- У меня на содержании вся моя семья, а еще я люблю угощать друзей. Но зарабатывать можно хорошо. Благодаря нашим добрым людям, которые жаждут блеснуть друг перед другом и пригласить на свадьбу, как они думают, звезду, я зарабатываю на жизнь себе и семье.

В Твиттере мы как-то обсуждали тему "элдин балдары". Я написала, что за рубежом в основном живут для себя, развиваются, строят карьеру. Мы же все время тащим бедных родственников.

Моя сестренка подумала, что я писала про них, и обиделась. Но я не про них, я-то все делаю с удовольствием, а есть те, кому действительно тяжело, но они продолжают молча тянуть эту лямку.

- Почему вы убрали последнюю букву из своего имени и стали Салтаной?

- Во-первых, так удобнее всем, кто не знает наших имен. У них если на "а" заканчивается, то попроще. Во-вторых, меня так называли с детства. Я только по паспорту Салтанат. Ну еще мои ученики называют меня Салтанат Эмильевна. Так мило!

- Чем будете заниматься лет через пять?

- Хочу родить еще одного ребенка или двоих. Но я не тот человек, который планирует свою жизнь и говорит: "Вот через пять лет возьму и всем покажу!".

Хочется надеяться, что реализую многолетние творческие планы. Например, у меня пока нет песни, которой бы я гордилась, включала в машине и получала удовольствие. Надеюсь, что такая появится.