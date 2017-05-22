В Пакистане будут судить кыргызстанца — подозревается в подделке визы

22 мая 2017, 14:43 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Пакистане состоится суд над кыргызстанцем, подозреваемым в подделке визы этой страны, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Посол Кыргызстана в Пакистане Эрик Бейшембиев встретился c представителем руководства Федерального агентства по расследованиям (FIA) по городу Карачи Мухаммадом Шоиб Ханом по факту задержания гражданина КР с поддельной визой.

Выяснилось, что его задержали в аэропорту этого города, когда кыргызстанец пытался вылететь в Бишкек транзитом через Дубай. Мужчина обучается в одном из медресе Пакистана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого пакистанскими правоохранительными органами проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В соответствии с предварительной информацией FIA, суд назначен на 24 мая.

Посол предварительно договорился о том, что FIA будет ходатайствовать перед судом о смягчении приговора кыргызстанцу, ограничившись депортацией.

Сотрудники посольства навестили задержанного. Его состояние удовлетворительное, жалоб нет.