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В Пакистане будут судить кыргызстанца — подозревается в подделке визы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427366-ru.html

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В США умер гражданин Кыргызстана - МИД

22 мая 2017, 14:43       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Пакистане состоится суд над кыргызстанцем, подозреваемым в подделке визы этой страны, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.
Посол Кыргызстана в Пакистане Эрик Бейшембиев встретился c представителем руководства Федерального агентства по расследованиям (FIA) по городу Карачи Мухаммадом Шоиб Ханом по факту задержания гражданина КР с поддельной визой.
Выяснилось, что его задержали в аэропорту этого города, когда кыргызстанец пытался вылететь в Бишкек транзитом через Дубай. Мужчина обучается в одном из медресе Пакистана.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого пакистанскими правоохранительными органами проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В соответствии с предварительной информацией FIA, суд назначен на 24 мая.
Посол предварительно договорился о том, что FIA будет ходатайствовать перед судом о смягчении приговора кыргызстанцу, ограничившись депортацией.
Сотрудники посольства навестили задержанного. Его состояние удовлетворительное, жалоб нет.

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