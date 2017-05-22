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Иссык-Куль войдет в Ассоциацию озерных регионов России

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427364-ru.html

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22 мая 2017, 14:33       Комментарии

Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов будет подписан на Байкальском экологическом водном форуме в сентябре 2017 года, пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Планируется, что на первом этапе в ассоциацию могут войти 20 стран, а Иркутск станет природоохранным и научно-просветительским центром.
"На Байкальском экологическом водном форуме планируется подписать меморандум о создании Ассоциации озерных регионов. Под эгидой ассоциации объединятся регионы, где находятся такие озера как Балхаш, Иссык-Куль, Севан, предварительное согласие вступить в ассоциацию дали Швейцария и Финляндия. Планируется, что на первом этапе в организацию могут войти 20 стран, природоохранным и научно-просветительским центром предлагается сделать Иркутск", – говорится в сообщении.
Основной задачей ассоциации станет изучение и решение проблем крупных озер на Евразийском пространстве.

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