Иссык-Куль войдет в Ассоциацию озерных регионов России

22 мая 2017, 14:33 Комментарии

Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов будет подписан на Байкальском экологическом водном форуме в сентябре 2017 года, пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Планируется, что на первом этапе в ассоциацию могут войти 20 стран, а Иркутск станет природоохранным и научно-просветительским центром.

"На Байкальском экологическом водном форуме планируется подписать меморандум о создании Ассоциации озерных регионов. Под эгидой ассоциации объединятся регионы, где находятся такие озера как Балхаш, Иссык-Куль, Севан, предварительное согласие вступить в ассоциацию дали Швейцария и Финляндия. Планируется, что на первом этапе в организацию могут войти 20 стран, природоохранным и научно-просветительским центром предлагается сделать Иркутск", – говорится в сообщении.

Основной задачей ассоциации станет изучение и решение проблем крупных озер на Евразийском пространстве.