Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстан вошел в топ-30 стран по развитию халяльного туризмаКыргызстан вошел в топ-30 стран по развитию халяльного туризмаБлиз Бишкека нашли тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениямиБлиз Бишкека нашли тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями

Главу Тузского айыл окмоту обвиняют в незаконном переводе земель

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360250_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427362-ru.html

Похожие новости

Мэрия намерена субсидировать частных перевозчиков городского транспорта

Столичная мэрия предлагает БГК изыскать средства для субсидий частным перевозчикам, чтобы льготники могли пользоваться их услугами бесплатно

Возле дома правительства проходит митинг в пользу трансформации земель

В одном из районов г.Токмок с 19 по 24 мая не будет газа

Токмок на время останется без газа

22 мая 2017, 14:11       Комментарии

Сегодня, 22 июня, возле здания парламента прошел митинг жителей села Туз Ысык-Атинского района Чуйской области.
Как уточнил участник акции протеста Самаган Жумалиев, глава айыл окмоту незаконно перевел землю из категории пахотного назначения в багарную.
"Мы требуем, чтобы главы Тузского айыл окмоту и аким Ысы-Атинского района были привлечены к ответственности. На протяжении восьми лет мы, жители, боремся с незаконными действиями этих людей", - сказал Жумалиев.
В свою очередь в пресс-службе Чуйской области "ВБ" сообщили, что действия главы района были законными. "На место не раз выезжала комиссия, которая вынесла решение о том, что земли были переведены из одной категории в другую законно", - пояснили в ведомстве.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум