Главу Тузского айыл окмоту обвиняют в незаконном переводе земель

22 мая 2017, 14:11 Комментарии

Сегодня, 22 июня, возле здания парламента прошел митинг жителей села Туз Ысык-Атинского района Чуйской области.

Как уточнил участник акции протеста Самаган Жумалиев, глава айыл окмоту незаконно перевел землю из категории пахотного назначения в багарную.

"Мы требуем, чтобы главы Тузского айыл окмоту и аким Ысы-Атинского района были привлечены к ответственности. На протяжении восьми лет мы, жители, боремся с незаконными действиями этих людей", - сказал Жумалиев.

В свою очередь в пресс-службе Чуйской области "ВБ" сообщили, что действия главы района были законными. "На место не раз выезжала комиссия, которая вынесла решение о том, что земли были переведены из одной категории в другую законно", - пояснили в ведомстве.