ГУВД Чуйской области: Предполагаемый педофил является отцом детей

22 мая 2017, 14:24 Комментарии

Разыскиваемый пользователями социальных сетей "педофил" является отцом детей. Об этом сегодня, 22 мая, "ВБ" сообщили в ГУВД Чуйской области.

Напомним, накануне появилась информация о том, что пользователи социальных сетей и ГУВД ищут предполагаемого педофила. Выехавшая в горы семья услышала детский плач. Подойдя поближе, молодые люди заметили на заднем сиденье автомобиля Audi-100 мужчину и плачущую девочку. Рядом с автомобилем находился мальчик.

Как уточняется, мама детей сама пришла в милицию и рассказала, что предполагаемый "педофил" - это отец ее детей и им не угрожает опасность.

"Родители детей - жители села Беш-Кунгей, они разводятся. Мать детей подала официальный иск в суд о разводе. Мужчина, являющийся отцом, общается с детьми и с разрешения их мамы возил их к себе домой, а потом привозил. Вчера в очередной раз он забрал их. Девочка, разговаривая с мамой по телефону, просила ее не разводиться с отцом. С родителями проведена беседа. Детям не угрожает опасность. Мама детей пояснила, что не ждала такой реакции со стороны общественности, поэтому сама пришла в милицию", - пояснили редакции.