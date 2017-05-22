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Еще две ученицы в Баткене поступили в больницу с отравлением

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360254_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427360-ru.html

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22 мая 2017, 14:26       Комментарии

В Баткенской области еще две школьницы поступили в больницу с отравлением. Информацию "ВБ" подтвердили в Минздраве.
В ведомстве сообщили, что после инцидента врачи провели подворное обследование, в результате чего еще две девочки поступили в больницу с отравлением. Напомним, 18 мая в селе Бужум Баткенской области химическим веществом отравились семь учениц седьмого класса. Их одноклассник на перемене зажег в классе у окна шашку с фитилем, которую он якобы нашел на улице. После перемены у некоторых появилось затрудненное дыхание и подкашливание. В итоге семь учениц поступили в областную больницу с признаками отравления.
На сегодняшний день в областной больнице находятся 9 девочек, одна из них в реанимации. Все они получают необходимое лечение.
Отметим, аналогичный случай произошел в апреле в школе в Балыкчы. Ученик распылил в здании перцовый баллончик, в результате чего десять учеников и двое учителей почувствовали недомогание. Десять учеников поступили в отделение реанимации и травматологии городской больницы.

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