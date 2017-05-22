В Бишкеке установят памятник "Первому учителю" - Дюйшену Чингиза Айтматова

22 мая 2017, 14:29 Комментарии

В Бишкеке хотят установить памятник Дюйшену - герою произведения Чингиза Айтматова "Первый учитель". Об этом стало известно сегодня, 22 мая, на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Как сказал депутат Рыскельди Момбеков (СДПК), в этом году пройдут мероприятия к 90-летию Чингиза Айтматова. В рамках этого предлагается установить памятник Дюйшену.

"Во всех министерствах и ведомствах, даже возле вузов есть памятники, а около Министерства образования его нет, поэтому было бы хорошо установить памятник Дюйшену именно там", - добавил он.

В свою очередь коллегу поддержал депутат Жанар Акаев. Он отметил, что в Бишкеке очень много памятников, но все однотипные.

"Никто не обращает внимания на памятники, потому что все похожи на друг друга. Предлагаю обратить внимание и на красоту памятников", - заметил он.

Министр культуры Туголбай Казаков сказал, что планируется изобразить настоящий образ самого Дюйшена. "У нас есть его фотография и мы планируем изготовить памятник с двумя его учениками", - добавил он.