В Кыргызстане 10% школьниц вступают в половую связь, - Минздрав

22 мая 2017, 14:05 Комментарии

Доля девочек-школьниц Кыргызстана, которые вступают в половую связь, равняется 10%. Об этом было сказано на круглом столе по вопросам планирования семьи 22 мая в Бишкеке.

По данным Минздрава, 30% составляет количество девушек, обучающихся в вузах и техникумах, которые вступают в половую связь. 64% из них продолжают половую жизнь, при этом только определенная часть пользуется контрацептивными средствами. 27,9% девушек репродуктивного возраста используют контрацептивы.

Кроме того было сказано, что 15,2% девушек делают аборты. Из них 3-4 случая, когда женщины погибают при аборте.