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Президент принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона МамытоваПрезидент принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона МамытоваВ США умер гражданин Кыргызстана - МИДВ США умер гражданин Кыргызстана - МИД

В Кыргызстане 10% школьниц вступают в половую связь, - Минздрав

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427358-ru.html

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22 мая 2017, 14:05       Комментарии

Доля девочек-школьниц Кыргызстана, которые вступают в половую связь, равняется 10%. Об этом было сказано на круглом столе по вопросам планирования семьи 22 мая в Бишкеке.
По данным Минздрава, 30% составляет количество девушек, обучающихся в вузах и техникумах, которые вступают в половую связь. 64% из них продолжают половую жизнь, при этом только определенная часть пользуется контрацептивными средствами. 27,9% девушек репродуктивного возраста используют контрацептивы.
Кроме того было сказано, что 15,2% девушек делают аборты. Из них 3-4 случая, когда женщины погибают при аборте.

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