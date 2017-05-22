Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГУВД Чуйской области: Предполагаемый педофил является отцом детейГУВД Чуйской области: Предполагаемый педофил является отцом детейНе педофил, а отец — милиция разобралась в инциденте с Audi и детьмиНе педофил, а отец — милиция разобралась в инциденте с Audi и детьми

Депутат предлагает установить памятник Дуйшону из повести Ч.Айтматова "Первый учитель"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427357-ru.html

Похожие новости

Группа депутатов ЖК намерена встретиться с руководством Турции

Депутат предлагает рассмотреть вопрос перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы ВОВ, в Кыргызстане

В Бишкеке установят памятник "Первому учителю" - Дюйшену Чингиза Айтматова

Парламентариям предложили отказаться от депутатского фонда 40 тыс. сомов в пользу врачей-онкологов

На круглом столе по кадровой политике произошел спор между представителями ОС Минздрава, Наццентра онкологии и депутатом

22 мая 2017, 14:19       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков (СДПК) предлагает установить памятник Дуйшону из повести Чынгыза Айтматова "Первый учитель". Как сказал он 22 мая на заседании Комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, данная мера поможет поднять престиж профессии учителя. Памятник планируется установить около здания Министерства образования и науки.
Также, по его словам, в этом году отмечается 90-летие писателя. Установление можно приурочить к юбилею Ч.Айтматова.
Министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков отметил, что есть фотография учителя, с которого Ч.Айтматов писал. Предполагается, что композиция будет представлять собой скульптуры Дуйшона и его учеников, девочки и мальчика.
В результате обсуждения члены комитета одобрили проект постановления парламента.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум