Депутат предлагает установить памятник Дуйшону из повести Ч.Айтматова "Первый учитель"

22 мая 2017, 14:19 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков (СДПК) предлагает установить памятник Дуйшону из повести Чынгыза Айтматова "Первый учитель". Как сказал он 22 мая на заседании Комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, данная мера поможет поднять престиж профессии учителя. Памятник планируется установить около здания Министерства образования и науки.

Также, по его словам, в этом году отмечается 90-летие писателя. Установление можно приурочить к юбилею Ч.Айтматова.

Министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков отметил, что есть фотография учителя, с которого Ч.Айтматов писал. Предполагается, что композиция будет представлять собой скульптуры Дуйшона и его учеников, девочки и мальчика.

В результате обсуждения члены комитета одобрили проект постановления парламента.