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Не педофил, а отец — милиция разобралась в инциденте с Audi и детьми

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427356-ru.html

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22 мая 2017, 14:17       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Мужчина, увозивший на большой скорости плачущих детей, на самом деле не педофил, а отец. Дети просили родителей не разводиться, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в ГУВД Чуйской области.
В воскресенье, 21 мая, в милицию с заявлением о подозрительном мужчине обратился кыргызстанец, который видел, как неизвестный увозил на машине марки Audi двоих детей, кричавших и плакавших на заднем сиденье. По словам очевидца, он погнался за мужчиной, но тот на большой скорости скрылся от него.
"Мужчина приезжает к детям, чтобы повидаться с ними. Супруги разводятся, поэтому дети кричали и плакали, прося родителей не разводиться. Почему он не объяснил происходящее очевидцу, пока неизвестно", - пояснили в пресс-службе.
По данным ГУВД, дети в безопасности и им ничего не угрожает. Милиция допросила родителей.

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