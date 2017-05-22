Не педофил, а отец — милиция разобралась в инциденте с Audi и детьми

22 мая 2017, 14:17 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Мужчина, увозивший на большой скорости плачущих детей, на самом деле не педофил, а отец. Дети просили родителей не разводиться, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в ГУВД Чуйской области.

В воскресенье, 21 мая, в милицию с заявлением о подозрительном мужчине обратился кыргызстанец, который видел, как неизвестный увозил на машине марки Audi двоих детей, кричавших и плакавших на заднем сиденье. По словам очевидца, он погнался за мужчиной, но тот на большой скорости скрылся от него.

"Мужчина приезжает к детям, чтобы повидаться с ними. Супруги разводятся, поэтому дети кричали и плакали, прося родителей не разводиться. Почему он не объяснил происходящее очевидцу, пока неизвестно", - пояснили в пресс-службе.

По данным ГУВД, дети в безопасности и им ничего не угрожает. Милиция допросила родителей.