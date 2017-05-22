22 мая 2017, 13:56 Комментарии

Проживавший в Канаде кыргызстанец покончил жизнь самоубийством в США, сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства, Дмитрий Кайдалов, 1983 года рождения, проживал в Монреале (Канада).

"Согласно полученной от Почетного консула КР в Монреале информации, в начале мая Кайдалов пропал, не выходил на связь, оставив все документы дома. К его поискам подключилась полиция Монреаля. Накануне поступила информация о том, что тело кыргызстанца найдено в США. Следствие полагает, что имел место суицид. Посольство КР в США держит связь с Почетным консулом КР в Монреале, женой умершего, а также представителями полиции", – говорится в сообщении.