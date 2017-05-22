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Мужчина, подозреваемый в педофилии, оказался отцом детей: мальчик и девочка живы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/muzhch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427354-ru.html

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22 мая 2017, 13:46       Комментарии

Мужчина, которого приняли за педофила, оказался отцом детей. Об этом K-News сообщили в Управлении внутренних дел Чуйской области.
По данным ведомства, сотрудниками милиции была опрошена мать детей, которая сообщила, что мужчина, которого видели на золотистой "Audi" в селе Беш-Кунгей, является их отцом. Известно, что родители мальчика и девочки находятся в стадии развода.
Кроме того, кыргызстанка сообщила, что отец регулярно забирает детей к себе домой на несколько дней либо выезжает с ними на природу или прогуляться по городу.
"С детьми все хорошо, они живы и здоровы", — отмечают в Чуйском УВД.
Напомним, накануне, 21 мая, в Интернете появилась информация о том, что якобы педофил в неизвестном направлении увез двоих детей в направлении Кордая или Иссык-Куля.

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