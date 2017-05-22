Мужчина, подозреваемый в педофилии, оказался отцом детей: мальчик и девочка живы

22 мая 2017, 13:46 Комментарии

Мужчина, которого приняли за педофила, оказался отцом детей. Об этом K-News сообщили в Управлении внутренних дел Чуйской области.

По данным ведомства, сотрудниками милиции была опрошена мать детей, которая сообщила, что мужчина, которого видели на золотистой "Audi" в селе Беш-Кунгей, является их отцом. Известно, что родители мальчика и девочки находятся в стадии развода.

Кроме того, кыргызстанка сообщила, что отец регулярно забирает детей к себе домой на несколько дней либо выезжает с ними на природу или прогуляться по городу.

"С детьми все хорошо, они живы и здоровы", — отмечают в Чуйском УВД.

Напомним, накануне, 21 мая, в Интернете появилась информация о том, что якобы педофил в неизвестном направлении увез двоих детей в направлении Кордая или Иссык-Куля.