22 мая 2017, 14:15 Комментарии

Кыргызстан вошел в топ-30 стран по развитию халяльного туризма, заняв 25-е место в рейтинге Global Muslim Travel Index, который ежегодно составляет компания CrescentRating совместно с MasterCard. Результаты исследования опубликованы на сайте CrescentRating пишет "Лента.ру".

Первое место в Global Muslim Travel Index уже третий год подряд достается Малайзии. В пятерку направлений исламского туризма также вошли ОАЭ, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.

При этом если брать не преимущественно мусульманские страны, то Россия занимает 16-ю позицию в списке привлекательности. Здесь первенство принадлежит Сингапуру. Второе место занимает Таиланд, третье — Великобритания.

Лучший результат из стран бывшего СССР показал Казахстан — 17-е место, Кыргызстан располагается на 25-й позиции, Таджикистан — на 26-й, Узбекистан — на 28-й. В Грузии и Украине дела с мусульманским туризмом обстоят хуже, чем в России. Страны занимают 59-е и 116-е место рейтинга соответственно.

Согласно прогнозам, к 2020 году рынок мусульманского туризма достигнет объема в 156 млн путешественников и $220 млрд.

Всего в списке Global Muslim Travel Index представлено 130 государств. Они сравнивались по удобству семейного отдыха для мусульман, качеству услуг и возможностям сервиса, в том числе доступности халяльных продуктов, вариантам размещения туристов, маркетинговым программам.