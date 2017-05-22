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Кыргызстан вошел в топ-30 стран по развитию халяльного туризма

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427352-ru.html

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22 мая 2017, 14:15       Комментарии

Кыргызстан вошел в топ-30 стран по развитию халяльного туризма, заняв 25-е место в рейтинге Global Muslim Travel Index, который ежегодно составляет компания CrescentRating совместно с MasterCard. Результаты исследования опубликованы на сайте CrescentRating пишет "Лента.ру".
Первое место в Global Muslim Travel Index уже третий год подряд достается Малайзии. В пятерку направлений исламского туризма также вошли ОАЭ, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.
При этом если брать не преимущественно мусульманские страны, то Россия занимает 16-ю позицию в списке привлекательности. Здесь первенство принадлежит Сингапуру. Второе место занимает Таиланд, третье — Великобритания.
Лучший результат из стран бывшего СССР показал Казахстан — 17-е место, Кыргызстан располагается на 25-й позиции, Таджикистан — на 26-й, Узбекистан — на 28-й. В Грузии и Украине дела с мусульманским туризмом обстоят хуже, чем в России. Страны занимают 59-е и 116-е место рейтинга соответственно.
Согласно прогнозам, к 2020 году рынок мусульманского туризма достигнет объема в 156 млн путешественников и $220 млрд.
Всего в списке Global Muslim Travel Index представлено 130 государств. Они сравнивались по удобству семейного отдыха для мусульман, качеству услуг и возможностям сервиса, в том числе доступности халяльных продуктов, вариантам размещения туристов, маркетинговым программам.

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