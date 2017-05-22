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На ГЭС-2 зарезали 15-летнего подросткаНа ГЭС-2 зарезали 15-летнего подросткаМужчина, подозреваемый в педофилии, оказался отцом детей: мальчик и девочка живыМужчина, подозреваемый в педофилии, оказался отцом детей: мальчик и девочка живы

В Китае 5-летний мальчик изорвал 50 тысяч юаней, взятых отцом в кредит

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360251_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427351-ru.html

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22 мая 2017, 13:47       Комментарии

В Китае пятилетний мальчик, оставшись один дома, нашел деньги, отложенные отцом, и на мелкие клочки разорвал 50 тысяч юаней (7250 долларов). Мужчина два дня пытался склеить купюры, чтобы обменять их в банке на новые, но после безуспешных попыток сдался.
Разорительный инцидент имел место в субботу, 20 мая, в Циндао, провинция Шаньдун. Ребенок оставался один дома, когда его родители уехали, пишет NewsRu.com со ссылкой на The South China Morning Post и местный новостной портал Xwh.cn.
Бизнесмен по фамилии Гао принес обрывки в соседний банк и попросил о помощи, но ему ответили, что для того чтобы обменять деньги, он должен склеить банкноты. Однако оказалось, что купюры достоинством 100 юаней были разорваны на такие мелкие кусочки, что Гао не смог их собрать.
"Я очень тщательно в течение двух дней пытался это сделать, но смог склеить только несколько банкнот. Дело в том, что некоторые из них были разорваны на две части, а некоторые - на десяток. Это слишком трудно", - рассказал бизнесмен журналистам.
Мужчина сообщил, что деньги, лежавшие в тайнике, он взял в кредит у банка. Он утверждает, что "раскритиковал" сына, однако не стал наказывать. "В конце концов, он слишком маленький, чтобы понять", - пояснил он.
По действующим в КНР правилам граждане могут получить компенсацию за уничтоженные по ошибке или в результате несчастного случая деньги. Однако им надлежит доказать законное происхождение доходов и показать, сколько именно и какого достоинства купюры были уничтожены.

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