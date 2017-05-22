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На ГЭС-2 зарезали 15-летнего подростка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360252_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427350-ru.html

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22 мая 2017, 13:51       Комментарии

В Аламудунском районе Чуйской области в районе ГЭС-2 зарезали 15-летнего подростка. Об этом сегодня, 22 мая, "ВБ" сообщили сотрудники милиции.
По их данным, убийство произошло накануне между 22.00 и 23.00 ночи. "В милицию обратились люди, нашедшие труп мальчика. Известно, что на теле погибшего имелось несколько ножевых ранений", - сообщили редакции.
В свою очередь в УВД Чуйской области подтвердили данную информацию. Однако от дальнейших комментариев отказались, ссылаясь на следствие.

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