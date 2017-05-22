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Борец-вольник Алибек Осмонов завоевал серебро Исламских игр

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360218_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427349-ru.html

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Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Игр исламской солидарности в Баку

Айсулуу Тыныбекова завоевала золото Исламских игр солидарности

22 мая 2017, 14:01       Комментарии

Борец вольного стиля из Кыргызстана Алибек Осмонов завоевал серебряную медаль Исламских игр солидарности в Баку (Азербайджан).
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Осмонов боролся за награды игр в весовой категории до 61 кг. На пути к финалу он одолел борцов из Саудовской Аравии и Пакистана.
Но в финальной схватке он не смог одолеть Хаджи Алиева из Азербайджана и завоевал серебряную медаль.
Отметим, на сегодняшний день в копилке сборной Кыргызстана 16 медалей, из которых четыре золота, четыре серебра и 8 бронзовых медалей.
Медали высшей пробы завоевали дзюдоист Юрий Краковецкий, борцы Каныбек Жолчубеков и Муслим Евлаев, а также Айсулуу Тыныбекова.
Серебро у борцов Руслана Царева, Узура Джузупбекова и Жаната Кыйлыбаева, а бронзовые медали взяли дзюдоисты Отар Бестаев, Владимир Золоев, Бектур Рысмамбетов, Дарья Таланова (плавание), Дарья Маслова (легкая атлетика), Кайрат Туголбаев (греко-римская борьба), Айпери Медет кызы (женская борьба) и женская сборная по волейболу.

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