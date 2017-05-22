Борец-вольник Алибек Осмонов завоевал серебро Исламских игр

22 мая 2017, 14:01 Комментарии

Борец вольного стиля из Кыргызстана Алибек Осмонов завоевал серебряную медаль Исламских игр солидарности в Баку (Азербайджан).

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Осмонов боролся за награды игр в весовой категории до 61 кг. На пути к финалу он одолел борцов из Саудовской Аравии и Пакистана.

Но в финальной схватке он не смог одолеть Хаджи Алиева из Азербайджана и завоевал серебряную медаль.

Отметим, на сегодняшний день в копилке сборной Кыргызстана 16 медалей, из которых четыре золота, четыре серебра и 8 бронзовых медалей.

Медали высшей пробы завоевали дзюдоист Юрий Краковецкий, борцы Каныбек Жолчубеков и Муслим Евлаев, а также Айсулуу Тыныбекова.

Серебро у борцов Руслана Царева, Узура Джузупбекова и Жаната Кыйлыбаева, а бронзовые медали взяли дзюдоисты Отар Бестаев, Владимир Золоев, Бектур Рысмамбетов, Дарья Таланова (плавание), Дарья Маслова (легкая атлетика), Кайрат Туголбаев (греко-римская борьба), Айпери Медет кызы (женская борьба) и женская сборная по волейболу.