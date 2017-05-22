Президент принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова

22 мая 2017, 14:07 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 22 мая, принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана, вопросах взаимодействия культурных центров этнических сообществ, а также принимаемых мерах по обеспечению прав представителей всех этнических групп, проживающих в стране.

Токон Мамытов также рассказал президенту о реализации концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений, направленной на обеспечение национального единства путем дальнейшего совершенствования межэтнических отношений, сохранения культурного наследия и этнического многообразия страны.

Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что обеспечение эффективной работы современной демократической системы управления межэтническими отношениями является приоритетом в развитии страны. Глава государства подчеркнул особую роль Ассамблеи народа Кыргызстана в сохранении и дальнейшем развитии традиционно конструктивного межэтнического диалога в стране и дальнейшей консолидации общества.