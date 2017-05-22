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Кыргызстанцев позвали присоединиться к акции по очистке от мусора берега Иссык-Куля

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427347-ru.html

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22 мая 2017, 13:54       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Активисты приглашают желающих присоединиться к сбору мусора у берега Иссык-Куля. Информацию об этом на своей странице в Facebook разместила организатор движения Айжан Чыныбаева.
"27 - 28 мая едем чистить Иссык- Куль. Уже набирается больше 700 человек. Если есть желание поддержать данную акцию, присоединяйтесь. Наше озеро нуждается в этом как никогда", - написала А.Чыныбаева.
Кроме этого, она добавила, что ранее они уже провели 2 акции по уборке от мусора берега озера. Тогда они вывезли 13 тонн отходов.

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