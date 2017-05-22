Кыргызстанцев позвали присоединиться к акции по очистке от мусора берега Иссык-Куля

22 мая 2017, 13:54 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Активисты приглашают желающих присоединиться к сбору мусора у берега Иссык-Куля. Информацию об этом на своей странице в Facebook разместила организатор движения Айжан Чыныбаева.

"27 - 28 мая едем чистить Иссык- Куль. Уже набирается больше 700 человек. Если есть желание поддержать данную акцию, присоединяйтесь. Наше озеро нуждается в этом как никогда", - написала А.Чыныбаева.

Кроме этого, она добавила, что ранее они уже провели 2 акции по уборке от мусора берега озера. Тогда они вывезли 13 тонн отходов.