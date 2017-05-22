Министр иностранных дел ОАЭ посетит с визитом Кыргызстан

22 мая 2017, 13:45 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. 24 мая 2017 года состоится официальный визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Абдаллы бин Зайед Аль-Нахайяна в Кыргызстан в рамках его турне по странам Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Визит министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ в КР является первым визитом Главы внешнеполитического ведомства арабского государства. Член правящей семьи эмирата Абу-Даби Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян является сыном основателя ОАЭ Шейха Зайеда бин Султана Аль Нахайяна.

В рамках визита планируются его двусторонние переговоры с министром иностранных дел КР Э.Абдылдаевым, встречи с руководством Кыргызстана, проведение Бизнес-форума с участием бизнесменов двух стран, а также подписание двусторонних документов.

Ожидается, что в ходе данного визита сторонами будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, международной проблематики, взаимодействия двух стран в сфере безопасности, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

ОАЭ являются одним из основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана среди арабских стран и имеют большой потенциал и возможности для увеличения инвестиций и двусторонней торговли.