В США умер гражданин Кыргызстана - МИД

22 мая 2017, 14:03 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. В США умер гражданин Кыргызстана Кайдалов Дмитрий, 2 июля 1983 года рождения, проживавший на территории г. Монреаль, Канада. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Согласно полученной от Почетного консула КР в г. Монреаль А.Окуневой информации, в начале мая текущего года пропал гражданин Д.Кайдалов, не выходил на связь, оставив все документы дома. К его поискам подключилась полиция г.Монреаль.

Вместе с тем, согласно последней информации, было найдено тело данного гражданина в воде. Следствие полагает, что имел место суицид.

Посольство КР в США держит связь с Почетным консулом КР в Монреале, женой умершего, а также представителями полиции и похоронного дома г. Монреаль.