Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане 10% школьниц вступают в половую связь, - МинздравВ Кыргызстане 10% школьниц вступают в половую связь, - МинздравБорец-вольник Алибек Осмонов завоевал серебро Исламских игрБорец-вольник Алибек Осмонов завоевал серебро Исламских игр

В США умер гражданин Кыргызстана - МИД

Источник:
http://kabar.kg/news/v-ssha-um...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427345-ru.html

Похожие новости

Депутат предлагает рассмотреть вопрос перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы ВОВ, в Кыргызстане

В Пакистане будут судить кыргызстанца — подозревается в подделке визы

Кыргызстан вошел в топ-30 стран по развитию халяльного туризма

Президент принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова

В Кыргызстане 10% школьниц вступают в половую связь, - Минздрав

22 мая 2017, 14:03       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. В США умер гражданин Кыргызстана Кайдалов Дмитрий, 2 июля 1983 года рождения, проживавший на территории г. Монреаль, Канада. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Согласно полученной от Почетного консула КР в г. Монреаль А.Окуневой информации, в начале мая текущего года пропал гражданин Д.Кайдалов, не выходил на связь, оставив все документы дома. К его поискам подключилась полиция г.Монреаль.
Вместе с тем, согласно последней информации, было найдено тело данного гражданина в воде. Следствие полагает, что имел место суицид.
Посольство КР в США держит связь с Почетным консулом КР в Монреале, женой умершего, а также представителями полиции и похоронного дома г. Монреаль.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум