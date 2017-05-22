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Новости Кыргызстана

Каким должно быть Евразийское сознание?Каким должно быть Евразийское сознание?

Глава МИД ОАЭ с официальным визитом посетит Кыргызстан

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427344-ru.html

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22 мая 2017, 13:41       Комментарии

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян 24 мая посетит Кыргызстана с официальным визитом.
Как сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана, визит состоится в рамках его турне по странам Центральной Азии. Он является первым визитом главы внешнеполитического ведомства арабского государства.
Член правящей семьи эмирата Абу-Даби Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян является сыном основателя ОАЭ шейха Зайеда бин Султана Аль Нахайяна.
В рамках визита планируются двусторонние переговоры с министром иностранных дел КР Эрланом Абдылдаевым, встречи с руководством Кыргызстана, проведение бизнес-форума с участием бизнесменов двух стран, а также подписание двусторонних документов.
Ожидается, что в ходе данного визита сторонами будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, международной проблематики, взаимодействия двух стран в сфере безопасности, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.
ОАЭ являются одним из основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана среди арабских стран и имеют большой потенциал и возможности для увеличения инвестиций и двусторонней торговли.

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