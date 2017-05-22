Приметы предполагаемого педофила на Audi с детьми — ГУВД Чуйской области

22 мая 2017, 13:28 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Аламудунское РУВД начало поиски мужчины, подозреваемого в педофилии, и сообщило его приметы, сказали в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области.

В воскресенье, 21 мая, в милицию с заявлением о подозрительном мужчине обратился кыргызстанец, который видел, как неизвестный увозил на машине марки Audi двух детей, кричавших и плакавших на заднем сиденье. Инцидент произошел в районе села Беш-Кунгей Чуйской области примерно в 13.00. По данным очевидца, он погнался за мужчиной, но тот на большой скорости скрылся по проспекту Шабдан Баатыра.

"Со слов очевидца, это был мужчина азиатской внешности примерно 45 лет. Телосложение крупное, волосы короткие. Был на Audi золотистого цвета", - сообщили в пресс-службе.

В ГУВД также сказали, что по номерному знаку машины удалось найти жилье, в котором никто не проживает. Местонахождение водителя и детей на данный момент неизвестно. Помимо очевидца, с заявлением никто не обращался. Правоохранители ведут следствие.