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Сын основателя ОАЭ прибудет в Бишкек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/syn-os...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427341-ru.html

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22 мая 2017, 13:36       Комментарии

24 мая состоится официальный визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейха Абдаллы бин Зайед Аль-Нахайяна в Кыргызстан в рамках его турне по странам Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД КР.
Визит шейха – первая поездка на посту главы внешнеполитического ведомства арабского государства.
"Член правящей семьи эмирата Абу-Даби шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян является сыном основателя ОАЭ шейха Зайеда бин Султана Аль Нахайяна. В рамках визита планируются его двусторонние переговоры с Министром иностранных дел КР Эрланом Абдылдаевым, встречи с руководством Кыргызстана, проведение бизнес-форума с участием бизнесменов двух стран, а также подписание двусторонних документов", – говорится в сообщении.
Объединенные Арабские Эмираты являются одним из основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана среди арабских стран и имеют большой потенциал и возможности для увеличения инвестиций и двусторонней торговли.

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