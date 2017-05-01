Сын основателя ОАЭ прибудет в Бишкек

22 мая 2017, 13:36 Комментарии

24 мая состоится официальный визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейха Абдаллы бин Зайед Аль-Нахайяна в Кыргызстан в рамках его турне по странам Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД КР.

Визит шейха – первая поездка на посту главы внешнеполитического ведомства арабского государства.

"Член правящей семьи эмирата Абу-Даби шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайян является сыном основателя ОАЭ шейха Зайеда бин Султана Аль Нахайяна. В рамках визита планируются его двусторонние переговоры с Министром иностранных дел КР Эрланом Абдылдаевым, встречи с руководством Кыргызстана, проведение бизнес-форума с участием бизнесменов двух стран, а также подписание двусторонних документов", – говорится в сообщении.

Объединенные Арабские Эмираты являются одним из основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана среди арабских стран и имеют большой потенциал и возможности для увеличения инвестиций и двусторонней торговли.