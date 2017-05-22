Каким должно быть Евразийское сознание?

22 мая 2017, 13:39 Комментарии

В Бишкеке состоялся круглый стол, посвященный теме "Формирования евразийского сознания в гуманитарном сотрудничестве стран ЕАЭС". Организатором мероприятия стал Клуб региональных экспертов КР "Пикир".

Известно, что ЕАЭС ставит своей целью всестороннюю промышленную модернизацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных экономик, а также создание условий для стабильного развития стран-участниц Союза через развитие промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики.

При этом очевидно, что экономическая составляющая, будучи приоритетной, является не единственной целью ЕАЭС.

"ЕАЭС – это экономический союз, но нужно понимать, что эффективного проведения экономических процессов без базовой надстройки – идеологической составляющей – не получится. И здесь важную роль должно играть общее образовательное пространство. Потому что образование и воспитание – это те киты, на которых держится толерантность, уважение к другим культурам и иным национальным традициям, что и должно лечь в основу евразийской идеологии, и стать движущей силой интеграции", – подчеркнула депутат Жогорку Кенеша КР Евгения Строкова.

Парламентарий также отметила, что фундамент – общая история для формирования единой евразийской идеологии у нас уже есть. Однако, в том, что общее евразийское сознание будет сформировано в ближайшее время, она пока сомневается.

"В других странах ЕАЭС также не сформирована идеология, которая могла бы подпитывать процесс формирования евразийского сознания. Потому что мы научимся воспринимать чужую культуру и уважительно относиться к чувствам других народов и этносов, только, когда созреет наша собственная национальная гордость и самодостаточность. А пока, и это очень прискорбно, национальную гордость, национальную самодостаточность зачастую подменяют национализмом. И эти проявления, к сожалению, мы видим везде", – добавила Строкова.

В свою очередь, генеральный директор образовательного комплекса "Илим", президент ассоциации "Союз образовательных учреждений" Гайша Ибрагимова подчеркнула, что сегодня крайне важно найти возможности, сохранять и внедрять в нашу современную жизнь многовековые ценности народов населяющих Евразию.

"Евразия– это не просто территориальное слияние Европы и Азии, не просто географическое пространство. Евразия — это страны, имеющие определенные общие этапы исторического развития. Это народы, которые в своем взаимодействии имели периоды очень сильного влияния друг на друга, обмениваясь и обогащая культуры друг друга, имели общие ценности. Одна из таких ценностей – это полиэтничность, основанная на уважении к другим культурам, к другим языкам, к духовным ценностям других народов. Если сегодня мы сконцентрируемся только на своем этносе или на своей стране, то мы утратим эти ценности. И такие явления, как национализм, шовинизм или какие-то групповые интересы возобладают в нашем обществе. А это дорога в никуда", – уверена Ибрагимова.

В ходе дискуссии эксперты отметили, что формирование Евразийского сознания, миссией которого является создание "многонародной нации", ляжет в основу объединения многочисленных национальностей, проживающих на территории ЕАЭС, является одной из главных задач союза на сегодня.

"ЕАЭС – это не временный альянс, призванный решить какие-то сиюминутные вопросы. Это объединение с большими перспективами и далеко идущими планами, целью которого является формирование единого пространства и не только экономического, а коль так нужна и общая идеология. Поэтому нужно создать специальную структуру в рамках ЕАЭС, которая занималась бы идеологическими вопросами", – отметил общественный деятель Жапар Жекшеев.

При этом он уверен, что главную роль в процессе формирования евразийской идеологии "будучи ключевым игроком ЕАЭС, ядром всей интеграции" должна играть Россия.

"И прежде всего это должно проявляться в миграционной политике РФ и в отношении к мигрантам со стороны российского общества. Я думаю, что главным инструментом в продвижении евразийской идеологии станут именно мигранты. Поэтому, находясь на заработках в чужой стране, они должны чувствовать себя комфортно. Если они будут видеть хорошее к себе отношение, то они будут впитывать культуру и традиции принимающей страны и тогда по возвращении домой, они будут все то хорошее, что они там впитали передавать своим детям, своим родным, и так будет формироваться позитивное евразийское сознание, основанное на взаимном уважении и принятии других культур. В противном случае никакой евразийской идеологии не получится", – резюмировал Жапар Жекшеев.

В свою очередь сопредседатель Клуба региональных экспертов КР, политолог Игорь Шестаков отметил, что "миграция, безусловно, может стать проводником евразийской идеологии".

"Но также, чисто теоретически, она может стать и инструментом экстремистов и террористов. Не стоит забывать, что мигранты находятся в зоне риска в плане религиозной радикализации, поэтому сейчас очень важно контролировать миграционные процессы, регулируя миграционную политику на территории ЕАЭС", – подчеркнул сопредседатель клуба.

При этом в ходе круглого стола, отмечено, что согласно различным исследованиям, уровень радикализации кыргызстанцев намного ниже, чем в соседних государствах. Эксперты уверены, что такая ситуация складывается во многом благодаря тому, что Кыргызстан является членом ЕАЭС.

"Евразийское сознание, евразийская идеология может стать еще и инструментом борьбы с радикальными религиозными группировками, а также средством защиты и гарантией сохранения светского государственного строя на пространстве Евразийского союза", – подчеркнул Шестаков.