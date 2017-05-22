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Пакистанские бизнесмены могут инвестировать в создание текстильного предприятия в Кыргызстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pakistans...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427338-ru.html

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22 мая 2017, 13:27       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Пакистанской текстильной компании предложили инвестировать в Кыргызстан, сообщает пресс-служба МИД КР.
Данное предложение было озвучено в рамках визита посла КР в Пакистане Эрика Бейшембиева в г.Карачи. В ходе визита, цель которого привлечения иностранных инвесторов, состоялась встреча посла с директором пакистанской текстильной компании "Aziz Sons", Ясином Заири.
В ходе беседы, Э.Бейшембиев отметил, что продукция текстильной отрасли под маркой "Made in Kyrgyzstan" является востребованной во многих странах, включая государства-члены ЕАЭС и предложил руководителю компании "Aziz Sons" инвестировать в создание текстильного предприятия на территории Кыргызстана.
В свою очередь, проявляя заинтересованность с целью расширения дальнейшего производства и освоения нового рынка сбыта текстильной продукции, Я.Заири выразил намерение рассмотреть возможность инвестирования в создание текстильного предприятия и посетить в ближайшее время Кыргызстан.
По итогам встречи, Э.Бейшембиев заверил собеседника, что посольство КР окажет необходимое политико-дипломатическое содействие в реализации данной инициативы. Также, в ходе данного мероприятия, состоялся ознакомительный тур, в ходе которого, Глава дипломатической миссии КР в ИРП ознакомился с деятельностью компании по организации производства текстильной продукции.
Данное мероприятие было организовано при активном содействии Почетного консула КР в провинции Синд, Хизер Хуссаин Шона.

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