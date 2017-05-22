Т.Сулайманбек уулу завоевал "серебро" по ушу на Играх исламской солидарности в Баку

22 мая 2017, 13:31 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар /. Спортсмен из Кыргызстана Туратбек Сулайманбек уулу завоевал серебряную медаль по ушу на Играх исламской солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).

Как сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, Т.Сулайманбек уулу выступал в состязаниях по ушу в весовой категории до 48 кг.

Данная медаль стала 17-й в копилке Кыргызстана на Исламиаде-2017.