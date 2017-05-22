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Т.Сулайманбек уулу завоевал "серебро" по ушу на Играх исламской солидарности в Баку

Источник:
http://kabar.kg/news/t.sulaima...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427337-ru.html

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Кыргызстанец Муслим Евлаев завоевал "золото" на Исламских играх в Баку

22 мая 2017, 13:31       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар /. Спортсмен из Кыргызстана Туратбек Сулайманбек уулу завоевал серебряную медаль по ушу на Играх исламской солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).
Как сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, Т.Сулайманбек уулу выступал в состязаниях по ушу в весовой категории до 48 кг.
Данная медаль стала 17-й в копилке Кыргызстана на Исламиаде-2017.

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