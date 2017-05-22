Т.Сулайманбек уулу завоевал "серебро" по ушу на Играх исламской солидарности в Баку

Бишкек, 22 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар /. Спортсмен из Кыргызстана Туратбек Сулайманбек уулу завоевал серебряную медаль по ушу на Играх исламской солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).
Как сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, Т.Сулайманбек уулу выступал в состязаниях по ушу в весовой категории до 48 кг.
Данная медаль стала 17-й в копилке Кыргызстана на Исламиаде-2017.
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