Дети, жены и родители — информация о семьях возможных президентов КР

22 мая 2017, 12:57 Комментарии

С приближением выборов президента КР общество начинает активно обсуждать семьи кандидатов на пост главы государства. Редакция Sputnik Кыргызстан решила поделиться интересной информацией о близких людях претендентов на высший пост, выдвигаемых политическими силами.

Темир Сариев Родители: отец Аргембай Сариев работал бригадиром в одном из колхозов Сокулукского района Чуйской области, позже занимался партийной деятельностью. Мать всю жизнь проработала в колхозе.

Супруга: Айжан Сариева по специальности учитель английского языка. Раньше преподавала в одной из бишкекских школ, но в последнее время занимается домашним хозяйством.

Дети: у Сариева есть сын и дочь. Сына зовут Бекболот, ему 14 лет, учится в школе, увлекается футболом и хорошо знает математику. Дочь Айгерим - студентка Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), но уже имеет малый бизнес.

Бакыт Торобаев Родители: отец Эргеш Торобаев заслуженный энергетик СНГ, депутат нескольких созывов Жогорку Кенеша, экс-генеральный директор ОАО "Ошэлектро". Всю жизнь проработал на государственной службе, признан отличником энергетики и награжден орденом "Манас" III степени. Мать скончалась в результате болезни, когда Бакыту Торобаеву было 11 лет.

Супруга: Асель Торобаева. Они поженились в 1997 году. Супруга руководит мукомольными компаниями.

Дети: воспитывают четырех сыновей и одну дочь. Старший сын в этом году окончит среднюю школу. Дочь является самой младшей в семье.

Омурбек Бабанов Родители: отец Токтогул Бабанов 20 лет возглавлял колхоз "Россия". Несколько раз избирался депутатом Верховного Совета СССР. Мать - уроженка Казахстана.

Супруга: у Риты Бабановой девичья фамилия - Бирбаева. Как пишут СМИ, ее отец много лет работал акимом в Казахстане. Сегодня она занимается бизнесом.

Дети: у Бабанова один сын и три дочери. Старшая Айпери получает высшее образование в Англии. Сын Нурэмир и средняя дочь учатся в школе. Самой младшей исполнился год.

Сооронбай Жээнбеков Родители: отец Шарип Жээнбеков занимал руководящие должности в Ошской области. Информации о матери нет.

Супруга: Айгуль Жээнбекова занимается домашним хозяйством. Непубличная персона, поэтому данных о ней нет.

Дети: одна дочь и три сына. Старшая дочь уже замужем. Старший сын учится в одной из бишкекских школ.