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Дети, жены и родители — информация о семьях возможных президентов КР

 

Фотографии: sputnik.kg

    

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427336-ru.html

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22 мая 2017, 12:57       Комментарии

С приближением выборов президента КР общество начинает активно обсуждать семьи кандидатов на пост главы государства. Редакция Sputnik Кыргызстан решила поделиться интересной информацией о близких людях претендентов на высший пост, выдвигаемых политическими силами.
Темир Сариев Родители: отец Аргембай Сариев работал бригадиром в одном из колхозов Сокулукского района Чуйской области, позже занимался партийной деятельностью. Мать всю жизнь проработала в колхозе.
Супруга: Айжан Сариева по специальности учитель английского языка. Раньше преподавала в одной из бишкекских школ, но в последнее время занимается домашним хозяйством.
Дети: у Сариева есть сын и дочь. Сына зовут Бекболот, ему 14 лет, учится в школе, увлекается футболом и хорошо знает математику. Дочь Айгерим - студентка Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), но уже имеет малый бизнес.
Бакыт Торобаев Родители: отец Эргеш Торобаев заслуженный энергетик СНГ, депутат нескольких созывов Жогорку Кенеша, экс-генеральный директор ОАО "Ошэлектро". Всю жизнь проработал на государственной службе, признан отличником энергетики и награжден орденом "Манас" III степени. Мать скончалась в результате болезни, когда Бакыту Торобаеву было 11 лет.
Супруга: Асель Торобаева. Они поженились в 1997 году. Супруга руководит мукомольными компаниями.
Дети: воспитывают четырех сыновей и одну дочь. Старший сын в этом году окончит среднюю школу. Дочь является самой младшей в семье.
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Супруга: Айгуль Жээнбекова занимается домашним хозяйством. Непубличная персона, поэтому данных о ней нет.
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