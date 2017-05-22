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Мера реагирования Генпрокуратуры должна быть соразмерной правонарушению — Осмоналиев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mera-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427335-ru.html

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Генпрокуратура вправе подавать иск в суд о защите чести и достоинства Президента – юрист

22 мая 2017, 13:14       Комментарии

Мера прокурорского реагирования должна быть соразмерной правонарушению. Так прокомментировал ситуацию вокруг иска Генеральной прокуратуры к сайту "Заноза" о защите чести и достоинства президента, доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.
"Такой последовательности нет, что если кто-то будет оскорблять президента, ему нужно делать "последнее китайское предупреждение", условно говоря, 20-30 раз предупреждать. Мера реагирования должна быть соразмерна. А такой последовательности нет, что сначала предупреждение, предостережение, а потом уже иск в суд. Все зависит от того, насколько задеты честь, достоинство, деловая репутация и так далее. Поэтому это не довод", – сообщил Осмоналиев, комментируя позицию "Занозы" о том, что Генеральная прокуратура не предупреждала сайт о правонарушениях.
Он отмечает, что главный надзорный орган достаточно долго выдерживал паузу перед подачей иска в суд о защите чести и достоинства президента.
"Я уверен, что были какие-то устные попытки и разговоры. Ну, раз не понимают, то это право и обязанность прокурора – реагировать. Генеральный прокурор просто выполняет свою обязанность, которая на него возложена законом о гарантиях президента и его деятельности. А то, что должны быть какие-то предупреждения – это введение в заблуждение. Генеральный прокурор не нянька. Если брать "Занозу", сайт должен понимать, за какие пределы нельзя заходить. А получается, что у нас такой праздник вседозволенности. В конце концов, мы все должны понимать, что это не детский сад. Захотел, оскорбил, захотел грязью полил. Иск подан в результате систематических явлений, которые происходили на протяжении последних лет, это все достаточно закономерно", – прокомментировал Осмоналиев.
Он подчеркнул, что подача иска в суд это и есть цивилизованный путь решения вопроса, который назревал в последнее время.
"Если это было бы незначительное, единичное действие, то можно было бы ограничиться предостережением. А если это делается целенаправленно, систематически, и на протяжении долгого времени наносит ущерб, почему прокурор должен делать предупреждение? Такой последовательности нет. Это нормально, другое дело, что президент может отозвать этот иск в любой момент. Вот пусть идут в суд, и доказывают, что эти иски являются не обоснованными. Все-таки должна быть какая-то ответственность", – резюмировал ученый.

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