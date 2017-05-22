Икрамидин Айткулов: Генпрокуратура сделала правильно, подав иск о защите чести и достоинства президента

22 мая 2017, 12:56 Комментарии

Генеральная прокуратура поступила правомерно и правильно, когда подавала иск в суд о защите чести и достоинства президента. Об этом сообщил юрист Икрамидин Айткулов, комментируя действия Генеральной прокуратуры, которая подала на ряд СМИ в суд в рамках защиты чести и достоинства главы государства.

"Если такой закон есть, и он обязывает и дает право обращаться в суд для защиты чести и достоинства президента, значит генеральный прокурор имеет право это делать. И я думаю, что судиться — это нормальная вещь. В суде определят, кто прав, кто виноват. Тут нет ничего особенного", — прокомментировал И. Айткулов.

Комментируя формулировку "Другие меры прокурорского реагирования", адвокат подчеркнул, что определение вины и правильность толкования законов — это работа судов.

"Для того суды и существуют, чтобы определить, кто прав, а кто не прав. Кто правильно законы толкует, а кто не правильно делает это. Вот суд и будет это определять", — поясняет Айткулов.

По его мнению, Генеральная прокуратура КР поступила правильно и правомерно, подав иск в суд о защите чести и достоинства президента.

"Потому что некоторые органы и СМИ слишком увлекаются и иногда не обосновано выдают публикации, очерняют. Как бы то ни было, президент есть президент. Должность президента уважать надо. Если что-то писать, то надо писать обосновано, чтобы были основания, а просто так очернять не хорошо. На то и закон такой приняли. И когда такой закон принимали, никто не возражал, а что теперь, когда этот закон применяется, им что-то не нравится?", — задается вопросом И. Айткулов.

"Я считаю, что это нормально, когда люди цивилизовано в суде разрешают все вопросы. Это нормально", — заключил юрист.