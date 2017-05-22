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Минздрав Кыргызстана опровергает слухи о массовой смерти детей от лекарств

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/minzdr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427333-ru.html

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22 мая 2017, 13:10       Комментарии

Минздрав Кыргызстана опровергает слухи о массовой смерти детей из-за аллергической реакции на лекарства и называет информацию фейковой.
По данным консультанта Министерства здравоохранения КР Елены Баялиновой, в последнее время в сети Интернет все чаще появляются сообщения, в которых говорится о летальных случаях после приема лекарственных средств, однако данная информация не соответствует действительности.
Вот что говорится в сообщениях, распространяемых в соцсетях:
«Скоропостижно скончались 12 детей в возрасте от 3-12 лет. В результате вскрытия выяснилось,что все дети стали жертвой сильной аллергической реакции, вызванной лекарственными средствами. Реакция была настолько серьёзной, что никто из детей даже не доехал в больницу, все они скончались либо дома, либо по дороге в больницу. В данный момент полиция ведёт разбирательство по делу, однако изъять из продажи все лекарственные средства не получится. Удалось выяснить то, что все лекарства, в результате приёма которых погибли дети, были завезены в нашу страну контрабадным способом и являются опасной подделкой».
«Пожалуйста, не ведитесь на эту глупость, которая гуляет в социальных сетях. В сообщении даже не сказано, где это происходит», — успокаивает кыргызстанцев Елена Баялинова.

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