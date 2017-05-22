В ЖК недоумевают, почему кредит на запуск ГЭС-2 взяли всего на 20 лет

22 мая 2017, 12:41 Комментарии

Сегодня, 22 мая, комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша рассмотрел ратификацию соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2".

В ходе обсуждения депутат Акылбек Жапаров ("Бир Бол") возмутился, почему Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования взял кредит всего лишь на 20 лет.

Депутат отметил, что те, кто вел переговоры, работали не в интересах государства, а в интересах Евразийского фонда стабилизации и развития. Так как на запуск первого агрегата кредит брали на 32 года из этого же фонда, который является бывшим антикризисным фондом развития. В реализации проекта участвовали и президенты стран.

Он добавил, что все эти кредиты войдут и в тариф на электроэнергию - согласно данным госкомитета, кредит будет выплачиваться за счет тарифов.

"Эти 20 лет пройдут очень быстро, к тому же, в 2025-м году наступит пик внешнего долга", - сказал он.

Жапаров также раскритиковал госкомитет, почему те, сразу не взялись за запуск двух агрегатов.

"Вы научились отмазываться, что в письменной форме ответите. Сколько переговоров было, а вы решили вопрос по строительству только второго агрегата, хотя сразу можно было решить вопрос и с третьим агрегатом. Столько усилий потратили, могли бы сразу получить деньги и на запуск третьего агрегата", - сказал Жапаров.

Его возмутил и тот факт, что Оморов не смог ответить на вопрос о том, кто вел переговоры по данному соглашению стоимостью в $120 млн. Чиновник пообещал предоставить информацию в письменном виде.