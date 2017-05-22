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Атамбаев: Система межэтнических отношений - приоритет развития КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360247_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427331-ru.html

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22 мая 2017, 12:47       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 22 мая, принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана, вопросах взаимодействия культурных центров этнических сообществ, а также принимаемых мерах по обеспечению прав представителей всех этнических групп, проживающих в стране.
Токон Мамытов также рассказал президенту о реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений, направленной на обеспечение национального единства путем дальнейшего совершенствования межэтнических отношений, сохранения культурного наследия и этнического многообразия страны.
Атамбаев отметил, что обеспечение эффективной работы современной демократической системы управления межэтническими отношениями является приоритетом в развитии страны. Глава государства подчеркнул особую роль Ассамблеи народа Кыргызстана в сохранении и дальнейшем развитии традиционно конструктивного межэтнического диалога в стране и дальнейшей консолидации общества.

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