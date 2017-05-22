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От правительства потребовали отчитаться за $3 млрд грантов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360246_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427330-ru.html

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22 мая 2017, 12:52       Комментарии

Сегодня, 22 мая, на заседании комитета по бюджету и финансам депутаты потребовали от членов правительства отчитаться о средствах в размере $3 млрд, поступивших в государство в виде грантов в течение 25 лет. Такое предложение внес депутат Акылбек Жапаров ("Бир Бол").
Он предложил пригласить членов правительства в парламент, чтобы они отчитались, куда ушли грантовые средства, которые инвесторы выделяли Кыргызстану в течение 25 лет. За годы независимости страна получила около $9 млрд от доноров в виде финансовой помощи, из них $3 млрд составляют грантовые средства.
Глава комитета Таабылды Тиллаев согласился с предложением коллеги и отметил, что данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.
Отметим, сегодня комитет рассмотрел ратификацию соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2".

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