Первая леди КР в г.Ош приняла участие на съезде врачей общей практики и семейных врачей

22 мая 2017, 12:41 Комментарии

Ош, 22 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На базе Ошского государственного университета 18-19 мая прошёл Второй съезд врачей общей практики и семейных врачей Кыргызстана. Об этом сообщили в ОшГУ.

На церемонии открытия съезда приняли участие первая леди страны Раиса Атамбаева, что демонстрирует максимальную поддержку и политическую волю в решении проблем развития семейной медицины. Также во Втором съезде приняли участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, заместитель руководителя аппарата Президента КР Эльвира Сариева, министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Токторов, полномочный представитель Правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашев, ректор ОшГУ Каныбек Исаков, президент Европейского отделения Международной организации семейных врачей А.Ставдаль, руководители и представители международных организаций и учреждений, высших образовательных учреждений в сфере медицины, врачи общей практики и семейные врачи со всех регионов КР.

В программе мероприятия были намечены работа молодежного клуба, встреча студентов с президентом Европейского отделения Международной организации семейных врачей, пленарное заседание "Семейная медицина: Планы и перспективы", симпозиумы по реформированию сестринского дела в Кыргызстане, по роли семейного врача по оказанию паллиативной помощи, по международному опыту семейного врача, выставка лекарственных средств и оборудования и другое.

Кроме того на съезде заслушан и обсужден широкий круг вопросов, включая проблемы организации семейной медицины, подготовки семейного врача, научных исследований по данном направлению, участию врача общей практики в оказании паллиативной помощи и другие вопросы. В результате обмена мнениями и конструктивного обсуждения намечены основные направления деятельности на предстоящие годы.

Согласно статистическим данным семейная медицина в КР продолжает сталкиваться с определенными проблемами, наиболее важными из которых являются острый дефицит семейных врачей, особенно в отдаленных сельских регионах. За последние 20 лет Институт семейной медицины значительно окреп и насчитывает 64 центра семейной медицины, 28 центров общеврачебной практики, в которых функционирует 709 групп семейных врачей и 1030 фельдшерско-акушерских пунктов и трудятся 1640 семейных врачей и 4328 медицинских сестер.

Организаторы съезда выразили уверенность, что Второй съезд врачей общей практики и семейных врачей станет исторически важным событием, так как в очередной раз объединит представителей всех сфер медицины – работников первичного звена, специалистов и экспертов различных областей медицины.

В работе съезда приняли участие более 500 участников – семейных врачей из всех регионов КР, профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и факультетов, видных организаторов здравоохранения и ученых, специалистов различных областей медицины из более чем 20 стран Центральной Азии и СНГ, дальнего зарубежья.

По определению Всемирной ассоциации семейных врачей, семейный врач – это специалист, который оказывает первичную медико-санитарную помощь всем членам семьи независимо от возраста, пола, характера заболевания с учетом психологических, социальных, культурных и личных особенностей пациента и семьи.