В Департаменте по охране и конвоированию при ГСИН 240 новобранцев приняли присягу

22 мая 2017, 12:48 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. 20 мая в Департаменте по охране и конвоированию при Государственной службе исполнения наказаний КР прошел День принятия присяги молодым пополнением призыва апреля-мая2017 года.

Как сообщили в пресс-службе ГСИН, прием присяги состоялся на строевом плацу Департамента под государственным флагом республики и Боевым знаменем Департамента.

На принятии торжественной присяги, где в строю стояло 240 новобранцев со всех регионов страны, присутствовали их родители и близкие, ветераны Департамента, представители взаимодействующих структур.

Гости стали свидетелями, как воины молодого пополнения торжественно поклялись быть верными защитниками целостности и покоя нашей Родины.