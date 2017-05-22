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В Департаменте по охране и конвоированию при ГСИН 240 новобранцев приняли присягу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-departa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427328-ru.html

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Молодое пополнение Департамента по конвоированию ГСИН приняло присягу (фото)

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22 мая 2017, 12:48       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. 20 мая в Департаменте по охране и конвоированию при Государственной службе исполнения наказаний КР прошел День принятия присяги молодым пополнением призыва апреля-мая2017 года.
Как сообщили в пресс-службе ГСИН, прием присяги состоялся на строевом плацу Департамента под государственным флагом республики и Боевым знаменем Департамента.
На принятии торжественной присяги, где в строю стояло 240 новобранцев со всех регионов страны, присутствовали их родители и близкие, ветераны Департамента, представители взаимодействующих структур.
Гости стали свидетелями, как воины молодого пополнения торжественно поклялись быть верными защитниками целостности и покоя нашей Родины.

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