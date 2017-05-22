22 мая 2017, 12:51 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Кыргызстан и Индия продолжат сотрудничество в области медицины и биологии, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По словам директора Кыргызско-Индийского горного научного центра, профессора Акпая Сарыбаева, в июле текущего года готовится подписание меморандума между кыргызской и индийской сторонами о продолжении сотрудничества в области медицины и биологии и, в первую очередь, исследований в области влияния высокогорной гипоксии на организм человека с большим упором на изучение генетических и молекулярных механизмов.

"Что это даёт? Это даёт ключ к синтезированию новых лекарств. Если удастся наладить эту работу на хорошем уровне, то, учитывая развитие фармакологической части, это - стратегическое и перспективное направление медицинской науки. Замахнулись на многое, но надеюсь, что в этом направлении у нас пойдет прогресс", - говорит профессор

Сотрудничество в рамках Кыргызско-Индийского горного проекта интенсивно развивается. В 2015 году, когда Кыргызстан посещал премьер-министр Индии Нарендра Моди, была достигнута договоренность о продолжении исследований и интенсификации данной деятельности. Это уже вторая фаза исследований. В 2016 году закончено строительство высокогорной научной базы на экстремальной высоте 4 тыс 100 метров на перевале Суяк-Ашуу, официальное открытие которой намечено на июль-август текущего года. Первые исследования проведены в декабре прошлого года и было изучено совместное влияние гипоксии холода и начаты исследования на двух популяциях, на этнических индусах и этнических кыргызах. В текущем году исследование будет продолжено и в дальнейшем расширено, включая изучение исследования в направлении синтеза разработки пути улучшения приспособляемости человека к горам, используя традиционные местные средства, а именно, лекарственное сырьё, которое произрастает в горах Кыргызстана. Планируется, что в этом направлении синтеза тоже будут идти исследования, чтобы разработать новые препараты, улучшающие адаптабильность человека к горам. Есть надежда, что индийская сторона расширит сотрудничество в области молекулярной биологии и сельского хозяйства, в частности, производства сельскохозяйственных культур на высокогорье, которые необходимы и устойчивы к воздействиям и будут давать большую продуктивность.