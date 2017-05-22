Минобразования планирует передать в ведение Минкультуры Академию художеств

22 мая 2017, 12:36 Комментарии

Министерство образования и науки планирует передать с 1 июля в ведение Министерства культуры, информации и туризма Национальную академию художеств им. Тургунбая Садыкова.

Как отмечается в проекте постановления правительства, опубликованном для общесвтенного обсуждения, данная мера направлена на оптимизацию управления образовательными организациями системы культуры.

По данным министерства, Академия художеств наряду с Кыргызской национальной консерваторией им. К.Молдобасанова и Кыргызским государственным университетом культуры им. Б.Бейшеналиевой готовит специалистов культуры, в то же время, в отличие от двух последних образовательных организаций высшего профессионального образования, находится в ведении Минобразования.

Расходы, связанные с введением в действие постановления, будут произведены в пределах ассигнований, предусмотренных республиканским бюджетом на 2017 год, путем уменьшения расходов по бюджету Минобразования на содержание учреждения со структурными подразделениями, с соответствующим увеличением расходов Минкультуры.

В состав Академии наряду с вузом также входят художественный колледж, Аспирантура искусств, пять художественных школ-интернатов и пять музеев скульптуры под открытым небом.