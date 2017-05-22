Президент и глава Ассамблеи народа Кыргызстана обсудили вопросы управления межэтническими отношениями

22 мая 2017, 12:18 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 22 мая, принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи главу государства проинформировали о деятельности Ассамблеи, вопросах взаимодействия культурных центров этнических сообществ, а также принимаемых мерах по обеспечению прав представителей всех этнических групп, проживающих в стране.

"Токон Мамытов о реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений, направленной на обеспечение национального единства путем дальнейшего совершенствования межэтнических отношений, сохранения культурного наследия и этнического многообразия страны", – говорится в сообщении.

Президент в свою очередь отметил, что обеспечение эффективной работы современной демократической системы управления межэтническими отношениями является приоритетом в развитии страны.

"Глава государства подчеркнул особую роль Ассамблеи народа Кыргызстана в сохранении и дальнейшем развитии традиционно конструктивного межэтнического диалога в стране и дальнейшей консолидации общества", – резюмировали в пресс-службе.