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Минздрав: Кыргызско-индийское сотрудничество в области медицины и биологии будет продолжено

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/minzdr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427324-ru.html

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22 мая 2017, 12:20       Комментарии

В июле 2017 года готовится подписание меморандума между кыргызской и индийской сторонами о продолжении сотрудничества в области медицины и биологии. В первую очередь это сотрудничество коснется исследований в области влияния высокогорной гипоксии на организм человека с большим упором на изучение генетических и молекулярных механизмов, сообщает пресс-служба Минздрава КР.
"Это даёт ключ к синтезированию новых лекарств. Если удастся наладить эту работу на хорошем уровне, то, учитывая развитие фармакологической части, это — стратегическое и перспективное направление медицинской науки, — поясняет директор Кыргызско-Индийского горного научного центра, профессор Акпай Сарыбаев.
По данным Минздрава, сотрудничество в рамках Кыргызско-Индийского горного проекта интенсивно развивается. В 2015 году, когда Кыргызстан посещал премьер-министр Индии Нарендра Моди, была достигнута договоренность о продолжении исследований и интенсификации данной деятельности. В 2016 году закончено строительство высокогорной научной базы на экстремальной высоте 4 100 метров на перевале Суяк-Ашуу, официальное открытие которой намечено на июль-август 2017 года.
"Первые исследования проведены в декабре прошлого года. Было изучено совместное влияние гипоксии холода и начаты исследования на двух популяциях, на этнических индусах и этнических кыргызах. В текущем году исследование будет продолжено и в дальнейшем расширено, включая изучение исследования в направлении синтеза разработки пути улучшения приспособляемости человека к горам, используя традиционные местные средства: лекарственное сырьё, которое произрастает в горах Кыргызстана. Планируется, что в этом направлении синтеза тоже будут идти исследования, чтобы разработать новые препараты, улучшающие адаптабильность человека к горам. Есть надежда, что индийская сторона расширит сотрудничество в области молекулярной биологии и сельского хозяйства, в частности, производства сельскохозяйственных культур на высокогорье, которые необходимы и устойчивы к воздействиям и будут давать большую продуктивность", — говорится в сообщении Министерства здравоохранения Кыргызстана.

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