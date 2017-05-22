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Пакистан может инвестировать в создание текстильного предприятия в КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360244_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427323-ru.html

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22 мая 2017, 12:25       Комментарии

Пакистанская текстильная компания заинтересована в инвестировании в экономику Кыргызстана и в ближайшее время ее директор посетит страну. Об этом стало известно во время встречи посла Кыргызстана в Пакистане Эрика Бейшембиева с главой компании Aziz Sons Ясином Заири.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, Бейшембиев предложил руководителю компании Aziz Sons инвестировать в создание текстильного предприятия на территории Кыргызстана. Ясин Заири в свою очередь намерен рассмотреть такую возможность и посетить в ближайшее время республику.
По итогам встречи посол Кыргызстана заверил собеседника, что дипломатическое представительство окажет необходимое политико-дипломатическое содействие в реализации данной инициативы. Также в ходе данного мероприятия состоялся ознакомительный тур, в ходе которого Бейшембиев ознакомился с деятельностью компании по организации производства текстильной продукции.
Данное мероприятие было организовано при активном содействии Почетного консула КР в провинции Синд Хизер Хуссаин Шона.
Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.

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