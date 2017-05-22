Пакистан может инвестировать в создание текстильного предприятия в КР

22 мая 2017, 12:25 Комментарии

Пакистанская текстильная компания заинтересована в инвестировании в экономику Кыргызстана и в ближайшее время ее директор посетит страну. Об этом стало известно во время встречи посла Кыргызстана в Пакистане Эрика Бейшембиева с главой компании Aziz Sons Ясином Заири.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, Бейшембиев предложил руководителю компании Aziz Sons инвестировать в создание текстильного предприятия на территории Кыргызстана. Ясин Заири в свою очередь намерен рассмотреть такую возможность и посетить в ближайшее время республику.

По итогам встречи посол Кыргызстана заверил собеседника, что дипломатическое представительство окажет необходимое политико-дипломатическое содействие в реализации данной инициативы. Также в ходе данного мероприятия состоялся ознакомительный тур, в ходе которого Бейшембиев ознакомился с деятельностью компании по организации производства текстильной продукции.

Данное мероприятие было организовано при активном содействии Почетного консула КР в провинции Синд Хизер Хуссаин Шона.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.