Число внутренне перемещённых лиц в 2016 году в мире превысило 30 миллионов

22 мая 2017, 12:36 Комментарии

Число лиц, вынужденных покинуть свои дома в результате вооружённых конфликтов и стихийных бедствий, в 2016 году составило 31,1 млн, говорится в отчёте Норвежского комитета по беженцам (NRC).

Как отмечает RT, в отчете сказано, что 6,9 млн человек покинули свои дома из-за происходящего в стране конфликта.

Так, по данным организации, самое большое количество вынужденных переселений жителей из-за конфликта в стране было зафиксировано в Демократической Республике Конго - 922 тыс. человек.

На втором месте находится Сирия, где зафиксировано 824 тыс. случаев внутренней миграции. Показатели Ирака и Афганистана составили 659 тыс. и 653 тыс. соответственно, как следует из отчёта.

Отмечается, что 24,2 млн случаев перемещений вызваны бедствиями, самая высокая миграционная активность по этой причине зафиксирована в Китае - 7,4 млн случаев переселений.

Вторую строчку заняли Филиппины (5,9 млн), на третьем месте расположилась Индия (2,4 млн).

По мнению авторов исследования, количество вынужденных перемещений в странах будет расти, если не уделять достаточно внимания основным причинам кризисов.