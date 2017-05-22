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Число внутренне перемещённых лиц в 2016 году в мире превысило 30 миллионов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360245_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427322-ru.html

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22 мая 2017, 12:36       Комментарии

Число лиц, вынужденных покинуть свои дома в результате вооружённых конфликтов и стихийных бедствий, в 2016 году составило 31,1 млн, говорится в отчёте Норвежского комитета по беженцам (NRC).
Как отмечает RT, в отчете сказано, что 6,9 млн человек покинули свои дома из-за происходящего в стране конфликта.
Так, по данным организации, самое большое количество вынужденных переселений жителей из-за конфликта в стране было зафиксировано в Демократической Республике Конго - 922 тыс. человек.
На втором месте находится Сирия, где зафиксировано 824 тыс. случаев внутренней миграции. Показатели Ирака и Афганистана составили 659 тыс. и 653 тыс. соответственно, как следует из отчёта.
Отмечается, что 24,2 млн случаев перемещений вызваны бедствиями, самая высокая миграционная активность по этой причине зафиксирована в Китае - 7,4 млн случаев переселений.
Вторую строчку заняли Филиппины (5,9 млн), на третьем месте расположилась Индия (2,4 млн).
По мнению авторов исследования, количество вынужденных перемещений в странах будет расти, если не уделять достаточно внимания основным причинам кризисов.

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