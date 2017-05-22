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В Оше состоялся чемпионат Азии по смешанным единоборствам (фото)В Оше состоялся чемпионат Азии по смешанным единоборствам (фото)РГ: Русский язык в Кыргызстане: "где-то убывает, в другой месте прибывает"РГ: Русский язык в Кыргызстане: "где-то убывает, в другой месте прибывает"

В Оше состоялся чемпионат Азии по смешанным единоборствам

 

Фотографии: kabar.kg

                     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427321-ru.html

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22 мая 2017, 12:06       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. На стадионе имени А.Суюмбаева города Ош 20-21 мая состоялся Чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА), в котором приняли участие лучшие бойцы Азии и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В церемонии открытия чемпионата, а также в церемонии награждения победителей приняли участие советник Президента КР Икрамжан Илмиянов, вице-премьер-министр Жениш Раззаков, мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, заместитель главы МВД Суюнбек Омурзаков, депутаты ЖК Аалы Карашев, Искендер Матраимов, президент федерации ММА КР Улукбек Омурзаков, Президент Международной Федерации ММА и многие другие гости
Чемпионат прошел в 8 весовых категориях среди мужчин и 2 весовых категориях среди женщин. Всего в Чемпионате приняло участие более 60 бойцов из 7 стран мира.
В командном зачете первое место завоевала сборная команда Кыргызстана, второе место у команды Казахстана и третье – у команды Китайской Народной Республики.
Им вручены кубки чемпионов.
Победители Чемпионата получили пояса Чемпионов Азии по ММА, медали и международные сертификаты.

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