Президент А.Атамбаев принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Т.Мамытова

22 мая 2017, 12:18 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана, вопросах взаимодействия культурных центров этнических сообществ, а также принимаемых мерах по обеспечению прав представителей всех этнических групп, проживающих в стране.

Токон Мамытов также рассказал Президенту о реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений, направленной на обеспечение национального единства путем дальнейшего совершенствования межэтнических отношений, сохранения культурного наследия и этнического многообразия страны.

Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что обеспечение эффективной работы современной демократической системы управления межэтническими отношениями является приоритетом в развитии страны. Глава государства подчеркнул особую роль Ассамблеи народа Кыргызстана в сохранении и дальнейшем развитии традиционно конструктивного межэтнического диалога в стране и дальнейшей консолидации общества.