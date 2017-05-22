Парламентариям предложили отказаться от депутатского фонда 40 тыс. сомов в пользу врачей-онкологов

22 мая 2017, 12:12 Комментарии

Депутатам предложили отказаться от 40 тыс. сомов депутатского фонда в пользу врачей-онкологов. Такое предложение прозвучало 22 мая на круглом столе в Бишкеке по вопросам кадровой политики в сфере здравоохранения.

"В своих выступлениях депутаты говорят, что хороший врач должен работать качественно даже при маленькой зарплате. Они каждый день сталкиваются с тем, что пациент может умереть. За эту ответственность, которую несет врач, нужно платить соответственно. За рубежом зарплата тысячи долларов и ответственность соответствующая. С него в случае чего три шкуры сдерут. У нас же врачи получают по 8 тыс. сомов. Как им существовать?" - возмутилась представитель фонда "Вместе против рака" Гульмира Абдразакова.

В поддержку выступления присутствующие в зале врачи стали выкрикивать слова одобрения и размер своей зарплаты. Звучали цифры 6 тыс., 4 тыс. сомов.

"Вы тоже представители народа, но вы получаете хорошую зарплату. Более того, у вас есть свои фонды в 40 тыс. сомов о которых вы отказались давать отчеты, что меня весьма возмущает. Откажитесь от 40 тыс. сомов и отдайте ее в онкологию. За это вам на самом деле будут благодарны", - сказала Г.Абдразакова.

После председатель общественного совета Минздрава Айдар Султангазиев попросил выступающих выступать с конкретными предложениями. "Перекидка - это, конечно, хорошо, но давайте конкретику", - заявил он.