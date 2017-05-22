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Молодое пополнение Департамента по конвоированию ГСИН приняло присягу (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

             

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427318-ru.html

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Фото — 240 призывников Государственной службы исполнения наказаний приняли присягу

22 мая 2017, 12:12       Комментарии

В Департаменте по охране и конвоированию при Государственной службе исполнения наказаний 20 мая прошел день принятия присяги молодым пополнением призыва апреля-мая 2017 года.
Как сообщили в пресс-службе ГСИН, прием присяги состоялся на строевом плацу Департамента под государственным флагом Кыргызстана и боевым знаменем Департамента. На принятии торжественной присяги, где в строю стаяло 240 новобранцев из всех регионов нашей страны, присутствовали их родители и близкие, ветераны Департамента, представители взаимодействующих структур.
Молодым воинам и гостям Департамента продемонстрировали мастерство строевых приемов с оружием и приемы рукопашного боя воины, которые научились этому в течение года.
Департамент по охране и конвоированию осуществляет охрану 10 исправительных колоний, где отбывают наказания более 5 тыс. преступников, обеспечивают конвоирование и охрану подсудимых в судах Бишкека. Осуществляют перевозку преступников и лиц, заключенных под стражу с юга на север страны и обратно.

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