Молодое пополнение Департамента по конвоированию ГСИН приняло присягу (фото)

22 мая 2017, 12:12 Комментарии

В Департаменте по охране и конвоированию при Государственной службе исполнения наказаний 20 мая прошел день принятия присяги молодым пополнением призыва апреля-мая 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе ГСИН, прием присяги состоялся на строевом плацу Департамента под государственным флагом Кыргызстана и боевым знаменем Департамента. На принятии торжественной присяги, где в строю стаяло 240 новобранцев из всех регионов нашей страны, присутствовали их родители и близкие, ветераны Департамента, представители взаимодействующих структур.

Молодым воинам и гостям Департамента продемонстрировали мастерство строевых приемов с оружием и приемы рукопашного боя воины, которые научились этому в течение года.

Департамент по охране и конвоированию осуществляет охрану 10 исправительных колоний, где отбывают наказания более 5 тыс. преступников, обеспечивают конвоирование и охрану подсудимых в судах Бишкека. Осуществляют перевозку преступников и лиц, заключенных под стражу с юга на север страны и обратно.