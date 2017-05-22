Президент А.Атамбаев принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Т.Мамытова

22 мая 2017, 12:17 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 22 мая принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова.

Как сообщили в Аппарате президента, в ходе встречи А.Атамбаева проинформировали о деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана, вопросах взаимодействия культурных центров этнических сообществ, а также принимаемых мерах по обеспечению прав представителей всех этнических групп, проживающих в стране.

Т.Мамытов также рассказал резиденту о реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений, направленной на обеспечение национального единства путем дальнейшего совершенствования межэтнических отношений, сохранения культурного наследия и этнического многообразия страны.

Президент А.Атамбаев отметил, что обеспечение эффективной работы современной демократической системы управления межэтническими отношениями является приоритетом в развитии страны. Глава государства подчеркнул особую роль Ассамблеи народа Кыргызстана в сохранении и дальнейшем развитии традиционно конструктивного межэтнического диалога в стране и дальнейшей консолидации общества.