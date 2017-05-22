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Новости Кыргызстана

Президент А.Атамбаев принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Т.МамытоваПрезидент А.Атамбаев принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Т.МамытоваПарламентариям предложили отказаться от депутатского фонда 40 тыс. сомов в пользу врачей-онкологовПарламентариям предложили отказаться от депутатского фонда 40 тыс. сомов в пользу врачей-онкологов

Президент А.Атамбаев принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Т.Мамытова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427317-ru.html

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22 мая 2017, 12:17       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 22 мая принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова.
Как сообщили в Аппарате президента, в ходе встречи А.Атамбаева проинформировали о деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана, вопросах взаимодействия культурных центров этнических сообществ, а также принимаемых мерах по обеспечению прав представителей всех этнических групп, проживающих в стране.
Т.Мамытов также рассказал резиденту о реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений, направленной на обеспечение национального единства путем дальнейшего совершенствования межэтнических отношений, сохранения культурного наследия и этнического многообразия страны.
Президент А.Атамбаев отметил, что обеспечение эффективной работы современной демократической системы управления межэтническими отношениями является приоритетом в развитии страны. Глава государства подчеркнул особую роль Ассамблеи народа Кыргызстана в сохранении и дальнейшем развитии традиционно конструктивного межэтнического диалога в стране и дальнейшей консолидации общества.

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