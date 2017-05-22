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Новый флешмоб бишкекчан — мы хотим жить!

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427316-ru.html

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22 мая 2017, 11:59       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В кыргызском сегменте социальной сети Facebook пользователи запустили флешмоб, призывающий водителей соблюдать Правила дорожного движения. Кыргызстанцы публикуют фотографии, на которых дети обращаются к водителям с разными просьбами. Пользователи сопровождают посты хештегами #
28 мая бишкекские активисты решили организовать шествие в память о жертвах ДТП. По данным организаторов, с начала года в столице произошло более полутора тысяч ДТП, в которых пострадали 376 детей и погибли 11.

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