Новый флешмоб бишкекчан — мы хотим жить!

22 мая 2017, 11:59 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В кыргызском сегменте социальной сети Facebook пользователи запустили флешмоб, призывающий водителей соблюдать Правила дорожного движения. Кыргызстанцы публикуют фотографии, на которых дети обращаются к водителям с разными просьбами. Пользователи сопровождают посты хештегами #

28 мая бишкекские активисты решили организовать шествие в память о жертвах ДТП. По данным организаторов, с начала года в столице произошло более полутора тысяч ДТП, в которых пострадали 376 детей и погибли 11.