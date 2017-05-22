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Молодое пополнение Департамента по конвоированию ГСИН приняло присягу (фото)Молодое пополнение Департамента по конвоированию ГСИН приняло присягу (фото)В Оше состоялся чемпионат Азии по смешанным единоборствамВ Оше состоялся чемпионат Азии по смешанным единоборствам

В Оше состоялся чемпионат Азии по смешанным единоборствам (фото)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427315-ru.html

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22 мая 2017, 12:08       Комментарии

На стадионе имени А.Суюмбаева города Ош 20-21 мая состоялся чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА), сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.
Чемпионат прошел в 8 весовых категориях среди мужчин и 2 весовых категориях среди женщин.
"Всего в мероприятии приняло участие более 60 бойцов из 7 стран мира. В командном зачете первое место завоевала сборная команда Кыргызстана, второе место у команды Казахстана и третье – у команды Китая. Победители получили пояса чемпионов Азии по ММА, медали и международные сертификаты", – говорится в сообщении.
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