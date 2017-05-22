В Оше состоялся чемпионат Азии по смешанным единоборствам (фото)

22 мая 2017, 12:08 Комментарии

На стадионе имени А.Суюмбаева города Ош 20-21 мая состоялся чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА), сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

Чемпионат прошел в 8 весовых категориях среди мужчин и 2 весовых категориях среди женщин.

"Всего в мероприятии приняло участие более 60 бойцов из 7 стран мира. В командном зачете первое место завоевала сборная команда Кыргызстана, второе место у команды Казахстана и третье – у команды Китая. Победители получили пояса чемпионов Азии по ММА, медали и международные сертификаты", – говорится в сообщении.

1 of 22