Комитет ЖК одобрил в первом чтении законопроект о ветеранах войны

22 мая 2017, 12:06 Комментарии

Сегодня, 22 мая, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша депутаты одобрили в первом чтении законопроект "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла".

По словам инициатора законопроекта Аиды Саляновой, проект разработан, чтобы урегулировать вопросы с социальными гарантиями семьям погибших и пропавших без вести участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В частности, поправки предусматривают установление точного круга лиц погибших, на которых распространяется обеспечение бесплатного проезда родных и близких к месту погребения без вести пропавшего военнослужащего, в том числе без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны.

Однако, как сказала Салянова, бесплатное посещение родными погребения погибших возможно только гражданам из социально уязвимых слоев населения, намеренных, но не имеющих финансовой возможности. Государство организовывает и обеспечивает поездку за счет средств, предусмотренных на эти цели в соответствии с Законом "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла".

Как отметила депутат, этот закон был принят в 1996 году, но ни одна семья военнослужащего, пропавшего без вести в годы ВОВ, не воспользовалась правом посетить места погребения своего родственника. Причиной этому является не только отсутствие средств, но и неправильное толкование данной нормы в уполномоченных государственных органах, на которых возлагалось исполнение данного закона."Считали, что он касается только действующих военнослужащих. Сегодня речь идет о посещении мест погребения военнослужащих, чьи места погребения были найдены поисковыми отрядами и стали известны родственникам", - добавила она.

В итоге комитет одобрил данный законопроект в первом чтении и направил на рассмотрение в пленарном заседании Жогорку Кенеша.