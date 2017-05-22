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Комитет ЖК одобрил в первом чтении законопроект о ветеранах войны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360241_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427313-ru.html

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22 мая 2017, 12:06       Комментарии

Сегодня, 22 мая, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша депутаты одобрили в первом чтении законопроект "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла".
По словам инициатора законопроекта Аиды Саляновой, проект разработан, чтобы урегулировать вопросы с социальными гарантиями семьям погибших и пропавших без вести участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В частности, поправки предусматривают установление точного круга лиц погибших, на которых распространяется обеспечение бесплатного проезда родных и близких к месту погребения без вести пропавшего военнослужащего, в том числе без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны.
Однако, как сказала Салянова, бесплатное посещение родными погребения погибших возможно только гражданам из социально уязвимых слоев населения, намеренных, но не имеющих финансовой возможности. Государство организовывает и обеспечивает поездку за счет средств, предусмотренных на эти цели в соответствии с Законом "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла".
Как отметила депутат, этот закон был принят в 1996 году, но ни одна семья военнослужащего, пропавшего без вести в годы ВОВ, не воспользовалась правом посетить места погребения своего родственника. Причиной этому является не только отсутствие средств, но и неправильное толкование данной нормы в уполномоченных государственных органах, на которых возлагалось исполнение данного закона."Считали, что он касается только действующих военнослужащих. Сегодня речь идет о посещении мест погребения военнослужащих, чьи места погребения были найдены поисковыми отрядами и стали известны родственникам", - добавила она.
В итоге комитет одобрил данный законопроект в первом чтении и направил на рассмотрение в пленарном заседании Жогорку Кенеша.

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